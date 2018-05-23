Илон Маск создаст сервис по борьбе с фейками. Он будет называться Pravda

Американский предприниматель Илон Маск намерен создать сервис по борьбе с фейками в СМИ. Об этом основатель компаний SpaceX и Tesla написал в твиттере. По его словам, ресурс будет называться Pravda.
Сервис позволит пользователям оценивать правдивость статей в прессе и составлять рейтинг доверия журналистов. Предприниматель отметил, что сайт будет защищён от ботов, чтобы предотвратить распространение дезинформации.
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