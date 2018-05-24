Верховный суд узаконил стройку вокруг Пулковской обсерватории

В Санкт-Петербурге защитники Пулковской обсерватории , пытавшиеся остановить стройку жилого комплекса "Планетоград", потерпели поражение. Апелляционная коллегия Верховного суда России отменила решение Городского суда о признании недействительным постановления петербургского правительства об утверждении проекта планировки жилого комплекса .

Ученые, защищающие обсерваторию, давно обращали внимание на то, что застройка охранной зоны увеличит освещенность и сделает невозможными астрометрические наблюдения. По мнению депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, решение Верховного суда по Пулковской обсерватории является неправосудным, депутат усматривает в нем лоббистскую и коррупционную составляющие.

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева согласна с тем, что решение Верховного суда сделало гибель Пулковской обсерватории почти неизбежной, но она считает, что в этом виноваты не только застройщики, но руководство Российской Академии Наук . По мнению Дмитриевой, вместо того, чтобы требовать увольнения директора обсерватории за то, что он единолично согласовал стройку в охранной зоне, комиссия РАН признала астрометрические наблюдения на Пулковских высотах нецелесообразными.

Ранее две судебных инстанции подтвердили незаконность строительства. Группа правозащитников, судившиеся с застройщиками территории вокруг Пулковской обсерватории, уже заявили, что будут обжаловать решение Верховного суда. Борис Вишневский предложил провести общегородской референдум по вопросу сохранения обсерватории, основанной в XIX веке, пережившей советские времена и теперь гибнущей в угоду интересам строительного бизнеса.