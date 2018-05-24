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Духовный лидер Ирана выдвинул ЕС ультиматум по ядерной сделке

Аятолла Али Хаменеи

Духовный лидер Ирана выдвинул Европе ультиматум по ядерной сделке. Аятолла Али Хаменеи озвучил шесть условий. Они опубликованы на сайте иранского духовного лидера.

В частности, Хаменеи потребовал, чтобы европейские банки продолжили сотрудничество с Ираном, а страны Евросоюза гарантировали продажу иранской нефти. Также Иран требует от Евросоюза не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу. "Иран оставляет за собой право возобновить ядерную активность, если европейцы будут медлить с нашими требованиями", – отметил Хаменеи.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Следом Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана. Страны Евросоюза, Россия и Китай в ответ раскритиковали решение Трампа и заявили, что будут придерживаться условий сделки.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой. Она предусматривала снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.

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