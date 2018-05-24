ФБР обезвредило сеть ботов хакерской группировки Fancy Bear

ФБР обезвредило крупную сеть ботов, созданную из 500 заражённых компьютеров по всему миру. К созданию сети причастна хакерская группировка Fancy Bear. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства юстиции США.

Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на источники сообщило, что сотрудники ФБР заблокировали ключевой сервер, якобы принадлежащий Fancy Bear. По данным издания, речь идет о так называемом VPN-фильтре, связанном с компьютерами, расположенными в 54 странах мира.

The Daily Beast утверждает, что после блокировки сервера хакеры больше не смогут с помощью вредоносного программного обеспечения изучать интернет-трафик заражённых компьютеров и выводить их из строя.

Хакерская группировка Fancy Bear была создана в 2000-х годах. Она стала известна из-за взлома серверов Демократической партии США, немецкого парламента и французского телеканала TV5, а также представителей НАТО. Взломщиков неоднократно обвиняли в связях с российскими властями, в Кремле эти обвинения отвергают.

