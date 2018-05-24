Суд отказался заменить лидеру "Шалтая-Болтая" оставшийся срок штрафом

Лефортовский суд Москвы отказался заменить предполагаемому лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву оставшийся срок на штраф. Об этом сообщает Интерфакс. Таким образом, Аникеев выйдет на свободу в ноябре. Ранее суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

В июле минувшего года Аникеева приговорили в двум годам лишения свободы. После задержания в 2016 году он признал вину, пошел на сделку со следствием и назвал имена двух других участников хакерской группы Александра Филинова и Константина Теплякова. Позднее их приговорили к трем годам колонии.

По версии следствия, группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для последующей продажи данных в интернете. Среди возможных потерпевших от действий хакеров называли пресс-секретаря главы правительства России Наталью Тимакову.