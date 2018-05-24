СМИ: в Сирии авиация США нанесла удар по войскам Асада

По меньшей мере 12 человек погибли в результате авиаудара по подразделениям правительственной армии Сирии в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека. По данным правозащитников, ни один из погибших не был гражданином Сирии. Более подробной информации организация не предоставила.

Ранее государственные сирийские СМИ сообщили, что самолеты возглавляемой США международной коалиции атаковали позиции армии Сирии. Агентство Reuters уточняет, что авиаудары были нанесены рядом с границей с Ираком.

Министерство обороны США заявило, что не располагает информацией о возможном авиаударе. В Минобороны России сказали, что сообщения об атаке коалиции не соответствуют действительности.

В феврале в результате боя с курдскими формированиями, поддержанными авиацией США, в Сирии погибли, по утверждениям различных источников, от нескольких десятков до нескольких сот бойцов проправительственных сил. Большинство из них - как утверждается - были гражданами России. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в бою погибла "пара сотен русских". МИД России заявил, что погибнуть могли около 5 россиян, не являющихся военнослужащими регулярной российской армии.