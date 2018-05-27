Бедный художник, дорогие картины. Эфир в 18.05

Как выстраивать менеджмент культуры в ситуации гибридной войны и эмиграции художников, несогласных с политическим режимом в России? Как провести десоветизацию культурного пространства в Украине и сделать искусство современным? Как бизнес и власть теряют влияние на художника и какое значание приобретает территория в новых отношениях с искусством? Как это делается в Одессе и в Которе? Представление о многофункциональности современных музеев и культурных центров, их превращение в дискуссионные и образовательные площадки. Почему назначение художника и куратора Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея вызвало скандал в консервативных кругах? Почему и ради чего уехал из России галерист Марат Гельман? На какие центры культуры будут ориентироваться в небольших городах Восточной Европы? Почему картины такие дорогие, а художники такие бедные?
На фестивале Киевские Лавры обсуждаем новую ситуацию художественного развития с арт-менеджером Маратом Гельманом и директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.
Совместный проект Русской и Украинской служб Радио Свобода.
В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05
Ведет программу Елена Фанайлова
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