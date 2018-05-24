Следствие по делу "Боинга" просит откликнуться свидетелей

Международная Совместная следственная группа (JIT), которая расследует катастрофу "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, обратилась к возможным свидетелям с призывом предоставить ей информацию, которая может помочь установить виновных в гибели пассажирского лайнера.

На пресс-конференции в Нидерланадах в четверг представители JIT заявили, что располагают доказательствами того, что "Боинг", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. Как уже было установлено ранее, "Бук" был переправлен на территорию Украины, контролируемую пророссийскими сепаратистами, из России.

В сообщении, опубликованном на сайте JIT, говорится, что следователи обратились к России с просьбой предоставить информацию относительно 53-й бригады и переправки "Бука" на территорию Украины, однако до сих пор требуемая информация не была предоставлена. Поэтому, как говорится в сообщении, следователи "более не хотят обращаться исключительно к российским властям для получения информации по этому вопросу и просят помощи от общественности для того, чтобы получить ответы на вопросы о том, кто распоряжался "Буком" и использовал его, и о ракете, которая была запущена".

Конкретно следователей интересуют ответы на вопросы о том, кто именно принимал решения об отправке установки на восток Украины, о ее боевом развертывании и применении, а также кто сопровождал ее при перемещении по территории России и Украины. В сообщении подчеркивается, что у следствия пока нет ответа на вопрос, причастны ли к этому непосредственно военнослужащие 53-й бригады.

Также у следственной группы есть вопросы относительно ракеты, которая была выпущена по "Боингу". Установлено, что она была произведена в подмосковном городе Долгопрудный. Опубликованы фото обломков ракеты, где виден ее инвентарный номер. Следствие интересует, в какую воинскую часть была поставлена ракета.

Свидетелям обещана правовая защита и сохранение тайны личности.

В ходе пресс-конференции с участием представителей пяти стран, входящих в JIT (Нидерланды, Малайзия, Бельгия, Украина, Австралия) были продемонстрированы видеоматериалы, полученные, в том числе, на основе записей, размещенных в интернете, из которых следует, что конвой военной техники, в котором были не менее шести установок "Бук", покинул базу 53-й бригады в районе Курска в конце июня. Одна из установок с номером 332 была впоследствии переправлена через границу на территорию Украины, в район, контролируемый пророссийскими сепаратистами так называемой "ДНР". Следователи утверждают, что им удалось определить, что именно из этой установки и был сбит "Боинг". В ходе презентации были приведены конкретные уникальные особенности этой установки, которые отличают ее от других. 18 июля эта установка была переправлена обратно в Россию.

Глава следственной группы, главный прокурор нидерландской прокуратуры Фред Вестербеке подчеркнул, что следствие пока не может ответить на вопрос, почему был сбит "Боинг" и кто конкретно несет за это ответственность. Он подчеркнул, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до "нескольких десятков", однако не стал называть конкретные фамилии.

Россия ранее неоднократно отрицала причастность к катастрофе "Боинга", в результате которой погибли 298 человек, главным образом граждане Нидерландов. Министерство обороны России в четверг заявило, что "ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско- украинскую границу никогда не пересекало". В российском военном ведомстве утверждают, что Москва "представила исчерпывающие доказательства" того, что "Боинг" был сбит из украинского, а не российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".