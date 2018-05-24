Президент США Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированной на 12 июня в Сингапуре. О своем отказе от встречи Трамп написал в письме Ким Чен Ыну, текст которого опубликовал Белый дом.

В нем говорится, что последние заявления со стороны Северной Кореи, "основанные на необычайно злобе и открытой враждебности", делают неуместным в настоящее время проведение этой долгожданной встречи.

"Настоящим письмом извещаю Вас, что Сингапурский саммит не состоится", - говорится в тексте документа.

Обращаясь к Ким Чен Ыну, американский президент отмечает высказывания главы КНДР насчет ядерных возможностей Северной Кореи и заявляет, что американские "возможности столь огромны и мощны, что я молюсь Богу, дабы они никогда не будут применены".

Президент Трамп, тем не менее, не исключает проведение саммита в будущем. "Очень ожидаю встречи через какое-то время и благодарю за освобождение заложников, которые в настоящее время находятся дома со своими семьями," - пишет президент США в своем письме лидеру КНДР. "Это был великолепный жест и мы благодарны за него", - отмечает президент США.

"Если вы измените своё мнение в отношении этой чрезвычайно важной встречи на высшем уровне, не испытывайте сомнений, чтобы позвонить мне или написать", - отмечает Трамп. "Мир и особенно Северная Корея упустили великую возможность перейти к долгожданному миру и великому процветанию. Эта упущенная возможность поистине печальный момент в истории", - говорится в письме Дональда Трампа, адресованном северокорейскому лидеру.