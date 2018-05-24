Глава Центробанка РФ назвала криптовалюты "волатильным нечто"

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала криптовалюты "высокоспекулятивным, волатильным нечто". В интервью каналу "Россия 24" она подчеркнула, что в российском правительстве относятся к блокчейн-технологиям с опаской.

"Это не валюты, а "криптонечто". Весь мир пытается понять, что это. То ли это актив, то ли это имущество, то ли это права", заявила Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

За последний год в России возрос интерес к криптовалютам, в частности из-за быстрого роста биткойна. Одна из главных особенностей этой платежной системы – её неподконтрольность ни одному государству или частному лицу. Владелец биткойна может сохранить полную анонимность при покупках в интернете. Статус криптовалют в России пока не урегулирован.

В октябре 2017-го министр финансов Антон Силуанов пообещал выработать механизм контроля над выпуском и обращением цифровых денег на территории России. До этого, в 2014 году, Центральный банк приравнял биткойн к финансовым пирамидам и рекомендовал запретить его выпуск.

При этом криптовалюты легальны на территории соседней Белоруссии. С декабря прошлого года их можно добывать, продавать и покупать без лицензии и уплаты налогов на территории этой страны. Налогообложение для криптовалют введут только в 2023 году.