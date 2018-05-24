Глава карельской ИК-7 признался в издевательствах и вымогательстве денег

Бывший начальник сегежской колонии номер 7, на пытки в которой жаловался оппозиционный активист Ильдар Дадин, стал фигурантом уголовного дела. Сергей Коссиев признал вину по делу о злоупотреблению полномочиями и получении взятки. Об этом пишут интернет-издания "Семь на семь" и "Медуза".

Утверждается, что в ноябре прошлого года уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбудили протв анатолия Луиста – заместителя Коссиева в колонии номер 7. В апреле обвиняемым стал сам Коссиев, но его не арестовали.

В материалах уголовных дел говорится, что оба обвиняемых намеренно отправляли заключённых на участки где приходмилось выполнять тяжёлую работу, чтобы позднее вымогать взятку за "послабление режима". По данным изданий, суммы, которые требовали у заключённых, варьируются от 125 до 200 тысяч рублей.

В конце 2016 года Ильдар Дадин, отбывавший в сегежской колонии часть срока по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, рассказал, что к нему применяли пытки. По словам активиста, Сергей Коссиев лично участвовал в избиениях.

После заявления Дадина в колонии прошли проверки. Представители Федеральной службы исполнения наказаний тогда утверждали, что не нашли доказательств применения насилия к осужденному.