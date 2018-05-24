Посол США в России: "некоторым лидерам велели держаться от меня подальше"

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что некоторым лидерам общественного мнения России запретили с ним общаться. Об этом он заявил в интервью телеканалу Настоящее Время на открытии экономического форума в Петербурге.

"Передо мной не открываются некоторые двери, и я не могу встретиться с некоторыми российскими лидерами. Я бы хотел встречаться с большим количеством российских лидеров общественного мнения. Им велели не общаться со мной и держаться подальше. Некоторые все же общаются, некоторые нет. И это для меня источник фрустрации", – сказал Хантсман.

По мнению посла, это может быть связано с ухудшением российско-американских отношений и углубляющимися политическими противоречиями. В апреле США ввели персональные санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов и компаний. Санкции наложены, в частности, на Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Кирилла Шамалова, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, главу Росгвардии Виктора Золотова, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, главу ВТБ Андрея Костина, губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Джон Хантсман подчеркнул, что главное в этой ситуации – осознать не сам факт введенных санкций, а первопричины, которые поспособствовали их введению.

В середине мая Госдума приняла законопроект, который разрешает российским властям принимать "ответные меры" на то, что российские власти считают "недружественными мерами" в отношении Кремля, российских компаний или отдельных граждан России.

Закон также вводит ограничения на работу в России граждан США и "иных государств, придерживающихся такой же политики", предлагает наладить производство контрафактной продукции американских брендов, запрещает гражданам США участвовать в приватизации собственности в России и вводит несколько других ограничительных мер.

Вместе с законом о контрсанкциях Дума 15 мая также приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за присоединение к режиму "антироссийских" ограничительных мер. Как пояснил замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, законопроект касается россиян, которые "ездят за рубеж, призывают к введению санкций" в отношении России иностранные правительства, "консультируют". Закон позволяет наказывать этих людей штрафом на сумму до 500 тысяч рублей, лишением свободы на срок до трех лет или принудительными работами на тот же срок.