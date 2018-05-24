Посол США в России: следует обратиться к причинам санкций

Следует не просто обсуждать санкции в отношении России, а обратиться к причинам, по которым они были введены, заявил посол США в России Джон Хантсман в интервью телеканалу "Настоящее время" в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам посла США, важно обратиться к причинам санкций против России. И важно начать рассматривать основные вопросы, которые привели к этим санкциями, заявил он. В этой связи посол напомнил, что на Украине продолжается нарушение международного права в Донбассе.

Это вопрос, котором следует заниматься, заявил он. "Есть много сторон, которые бы хотели, чтобы эти проблемы рассматривались. И если эти проблемы будут рассмотрены, то и санкциям можно будет обратиться", подчеркнул посол США в России.

"У нас есть реальная работа, которой следует заниматься, а не просто вести разговоры о санкциях, потому что все хотят об этом говорить, а следует, прежде всего, говорить о том, что стало причиной санкций", отметил Хантсман.

Глава американской дипломатической миссии в Москве отметил, что американско-российские отношения находятся сейчас не в лучшем состоянии и это "причина для разочарования".

Посол США сообщил, что не может попасть во многие кабинеты, чтобы встретиться с российскими лидерами. "Я бы хотел встречаться с большим количеством российских лидеров, мне бы хотелось видеть больше тех, кто формирует общественное мнения, но им было дано указание держаться от меня подальше и не взаимодействовать со мной. Это для меня стало причиной для огорчения", - подчеркнул посол США.

Посол США Джон Хантсман принимает участие в Петербургском экономическом форуме, но от выступления на нём воздержался.