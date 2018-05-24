Путин и Макрон на переговорах обсудили Украину, Иран и Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели переговоры в рамках Петербургского международного экономического форума. Они обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью и выполнение Минских договорённостей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

В ходе встречи, которая длилась больше трёх часов, также обсуждался выход США из иранской ядерной сделки. Макрон подчеркнул, что необходимо создать такие условия, чтобы Тегеран выполнял свои обязательства в рамках соглашения. По словам президента Франции, европейские страны должны сделать всё, чтобы их компании сохранили свое присутствие в Иране, несмотря на санкции Соединённых Штатов. Среди тем переговоров была Сирия – Макрон отметил, что в решении конфликта должны участвовать все региональные державы.

Также на встрече лидеров двух стран были подписаны соглашения о сотрудничестве России и Франции в области культурного наследия и мирного использования атомной энергии. По словам Макрона, Москва и Париж должны защищать многосторонний подход к международным отношениям. Макрон отметил, что он осознает значительную роль России в некоторых международных вопросах.