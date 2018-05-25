Возбуждено уголовное дело на руководство МЧС Кемеровской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело отношении руководства МЧС Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено против главы областного МЧС Александра Мамонтова, начальника отдела надзора по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц. Их подозревают в халатности и растрате.

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По версии следствия, Мамонтов и Терентьевне провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне", хотя она была запланирована на 18 марта, о чем им было известно. Кроме того, Мамонтова подозревают в хищении почти двух миллионов рублей, принадлежащих кемеровскому управлению МЧС.

Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством об аресте.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. МЧС заявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике. Ранее по делу о пожаре в "Зимней вишне" были арестованы восемь человек.