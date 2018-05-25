Открыто дело против сторонницы Навального после акции 5 мая

В Челябинске после акции 5 мая "Он нам не царь" возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении волонтера местного штаба Алексея Навального Карины Куприяновой.

Как сообщил "Медиазоне" исполняющий обязанности координатора штаба Алексей Табалов, в пятницу, в шесть часов утра к Куприяновой с обыском пришли полицейские. Сотрудники полиции показали Куприяновой копию постановления, согласно которому дело возбудили 11 мая. В документе утверждается, что днем 5 мая десять человек, находясь на Свердловском проспекте, "грубо нарушили общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, действуя по мотивам политической ненависти и вражды".

Куприянова была задержана 5 мая на несогласованной с властями акции. В полиции на неё составили протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий и отпустили. Суд назначен на 30 мая.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. Митинги были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране были задержаны около 1600 человек.