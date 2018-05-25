Макрон встретился с вдовой Солженицына и главой "Мемориала"

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Санкт-Петербурге с вдовой российского писателя Александра Солженицына – Наталией Солженицыной. Французский лидер также провел встречу с главой правозащитной организации "Мемориал" Александром Черкасовым.

Макрон находится в Петербурге с двухдневным визитом. Днем ранее, в четверг, он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины, войну в Сирии и ядерную сделку с Ираном.

После переговоров Путина и Макрона участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Ольга Борисова направили французскому президенту обращение. В письме они призвали главу Франции потребовать от Путина освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Участницы группы настаивают, что, если Сенцова не освободят, Франция должна объявить бойкот чемпионату мира по футболу, который пройдет в городах России.

Олег Сенцов был задержан в марте 2014 года российскими спецслужбами в аннексированном Крыму. Его обвинили в организации терактов на полуострове. Суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер обвинения отрицает. С 16 мая он держит бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.