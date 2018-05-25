Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе MH17

Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению малазийского боинга MH17 над Донбассом. Об этом сообщает Би-би-си. В заявлении на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер.

Глава МИД Австралии заявила, что после оглашения выводов международных следователей к России появилось много вопросов. По словам Джулии Бишоп, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды рассматривают санкции против России из-за ее причастности к трагедии. Граждане этих стран находились на борту разбившегося лайнера. Министр также отметила, что выводы следствия резко негативно повлияют на дипломатические отношения России и Австралии.

Накануне, в четверг, на пресс-конференции в Нидерландах представители Международной следственной группы (JIT) заявили, что располагают доказательствами того, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. Как уже было установлено ранее, "Бук" был переправлен на территорию Украины, контролируемую пророссийскими сепаратистами, из России.

Россия ранее неоднократно отрицала причастность к катастрофе "Боинга", в результате которой погибли 298 человек, главным образом граждане Нидерландов. Министерство обороны России в четверг заявило, что "ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил РФ российско- украинскую границу никогда не пересекало". В военном ведомстве утверждают, что Москва "представила исчерпывающие доказательства" того, что "Боинг" был сбит из украинского, а не российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".