Роскомнадзор: все последние теракты координировались через Telegram

Все последние теракты, которые были совершены в России и за рубежом, координировались через мессенджер Telegram. Об том заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.

Глава Роскомнадзора утверждал, что тому есть неопровержимые доказательства, но какие именно, раскрывать не стал. Это подтверждено результатами оперативно-розыскной деятельности Федеральной службой безопасности, заявил чиновник.



Требования ФСБ к администрации мессенджера – передать ключи шифрования сообщений пользователей - он назвал обоснованными. По словам Жарова,в мессенджере "огромное количество контента нелегального, пиратского, экстремистского".

Жаров также сообщил, что сейчас Роскомнадзор ведет переговоры с юристами Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах этих компаний..

Накануне чиновник обещал внедрить новые технические решения для блокировки Telegram.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В результате в реестр запрещенной информации попали до 20 миллионов IP-адресов, была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих обходить блокировку Telegram.