ЕС и НАТО призвали Россию "признать ответственность" за катастрофу MH17

Евросоюз и НАТО призвали Россию "признать свою ответственность" за катастрофу рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году. Глава Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна сотрудничать с международным следствием и привлечь виновных к ответственности. Такое же заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

В пятницу власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению MH17. В заявлении на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер.

Глава МИД Австралии Джули Бишоп​ заявила, что выводы международного следствия негативно повлияют на дипломатические отношения России и Австралии. По ее словам, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды рассматривают санкции против России из-за ее причастности к трагедии. Граждане этих стран находились на борту разбившегося лайнера.

Позднее в пятницу министр иностранных дел Великобритании призвал Россию ответить на вопросы международных следователей, чтобы выявить виновных в крушении МН17.

Москва все обвинения в причастности к катастрофе отрицает. В Министерстве обороны России заявили, что ракета, из которой был сбит лайнер, не стояла на вооружении у российской армии. В ведомстве предположили, что ракету могли использовать украинские военные.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с главой МИД Нидерландов. Лавров утверждает, что ему не предоставили никаких фактов, доказывающих вину России. По словам министра, Нидерланды спекулируют на трагедии, чтобы достичь своих политических целей.

Самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. В 2015 году Нидерланды выступили за создание международного трибунала по делу о крушении "Боинга". Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее "несвоевременной и контрпродуктивной".