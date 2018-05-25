Защита избитого 5 мая журналиста пожаловалась на бездействие СК

Адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин подал в Тверской суд жалобу на бездействие сотрудников Следственного комитета. Юрист представляет интересы корреспондента "МБХ медиа" Александра Скрыльникова, на которого напали 5 мая.

Во время акции "Он нам не царь" журналист вел прямую трансляцию с Пушкинской площади и получил от одного из полицейских, стоявших в оцеплении, удар дубинкой по спине. Скрыльников был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где у него диагностировали "ушиб правой стороны грудной клетки".

Позже журналист подал заявление в Следственный комитет с требованием привлечь полицейского к уголовной ответственности, однако СК, по утверждению защиты, даже не провел проверку изложенных в заявлении фактов.

В жалобе адвокат Бадамшин требует признать незаконными бездействие руководства СК по Тверскому району и отказ в возбуждении уголовного дела.