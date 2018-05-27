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Общество

Город над шведской Невой. Петербург отмечает 315-летие

Триста пятнадцать лет назад в устье реки Невы русский царь Петр I основал город Санкт-Петербург. Формально город 18 лет находился на шведской территории – Ништадский мирный договор, по которому она отошла к России, был подписан только в 1721 году. Тем не менее, есть свидетельства, что уже в 1704 году Петр заявил о своем желании перенести сюда столицу Российской империи, в 1712 году в Петербурге поселился царский двор, начался переезд государственных учреждений, в 1713-м переехал и Сенат.

О том, почему Петр решил основать новую столицу в стратегически важной, но болотистой местности с холодным и влажным климатом, рассуждает главный редактор журнала "Звезда", историк и писатель, автор недавно вышедшей книги о Петре I глазами современников Яков Гордин.

– В своей книге вы пишете, что скорость и радикальность реформ, проводившихся Петром, не была обусловлена полностью текущим моментом, сыграла во многом свою роль именно личность Петра. Можно ли говорить о том, что именно личность Петра в первую очередь обусловила начало строительства Петербурга, и в том месте, где он сейчас стоит?

Что бы осталось за Россией, а что бы вернулось под шведскую власть – еще было не очень понятно

В значительной степени, поскольку именно Петру Алексеевичу принадлежала идея – закрепить за собой прибалтийское, приневское пространство. Формула относительно роли личности Петра резонна, но корректируется обстоятельствами. Петр стремился закрепить за собой эти пространства, идея крепости на Неве была совершенно рациональна "ногою твердой встать в приморье". А город все-таки был, как я понимаю, вторичен. Я не уверен, что с самого начала он собирался здесь основать столицу, думаю, что это постепенно пришло. Тем более, было не очень понятно, как развернется война, к чему все это придет. Петр все годы до Полтавы пытался как-то договориться с шведским королем Карлом XII через посредников о заключении компромиссного мира. И что бы осталось за Россией, а что бы вернулось под шведскую власть – еще было не очень понятно. Но из чисто военных соображений, конечно, безопасность устья Невы надо было обеспечить.

– То есть Петр не закладывал столицу, когда решил строить Петропавловскую крепость? Но ведь столица переехала туда буквально через десять лет.

Он был согласен, как я понимаю, вернуть Прибалтику, но требовал оставить за собой устье Невы

За эти годы очень много чего произошло. Русские войска фактически захватили прибалтийские области. Карл был замечательным тактиком и очень храбрым человеком, но очень неважным стратегом, в результате чего и потерпел катастрофу. Он не стал развивать военный успех после первой Нарвы, когда у него были очень большие возможности, а ушел в Европу, ушел в Саксонию. Там было, во-первых, побогаче, было что взять, а во-вторых, он хотел вывести из войны главного союзника Петра – Августа Саксонского, польского короля. И дал таким образом Петру возможность укрепиться в прибалтийских пространствах. И тогда, очевидно, стал вызревать этот самый замысел – перенести центр государства вот сюда, потому что еще в самом начале 1700-х годов это было проблематично. Крепость можно построить, крепость, в конце концов, можно сдать. Ведь отдали и Таганрог, отдали Азов, это все зависит от военного счастья. А вот построить город и отдать его – это уже совсем другое дело. Правда, надо сказать, что при всех попытках переговоров через посредников, в частности, через английскую королеву Анну, Петр ставил одно условие. Он был на многое согласен, он был согласен, как я понимаю, вернуть Прибалтику, но требовал оставить за собой устье Невы.

– Известно, что формально Петербург строился на шведской территории. Получается, что Петр был уверен, что город устоит, и столица будет именно там?

Это произошло после двух крупных военных эпизодов – после сражения при деревне Лесной в 1708 году, первой крупной победы над довольно значительным шведским корпусом, и, главное, после Полтавы в 1709-м. Неудачный стратегический маневр Карла и успехи Петра в Прибалтике, успехи в строительстве новой армии (она не совсем была новая, полки солдатского строя были еще при Алексее Михайловиче), все это позволяло думать уже о городе. Как мне представляется, это не одномоментное решение, это было решение, вызревшее в процессе удачных, в общем, для России военных операций первых лет XVIII века.

– И все-таки, неужели для "окна в Европу" не было места поудобнее?

Петр был человеком мощного утопического мышления, и он был уверен, что как люди, так и природа ему должны подчиниться рано или поздно

Не нужно преувеличивать гиблость этого места. Вы сами сказали, что это шведская территория, и там стоял шведский город – Ниеншанц. Александр Сергеевич Пушкин, надо сказать, несколько преувеличил дикость этих мест, написав про "приют убогого чухонца" и так далее. Здесь было, насколько известно теперь, довольно оживленное, застроенное место. И поселение, и город, и крепость, остатки которой находятся сейчас на территории Петербурга, на Охте. Так что жить здесь было можно. Конечно, по сравнению с побережьем Черного или Азовского морей, даже по сравнению с Москвой климат здесь менее удачный. Но Петр ведь был человеком мощного утопического мышления, и он был уверен, что как люди, так и природа ему должны подчиниться рано или поздно. И когда он закладывал все эти парадизы, и Летний сад, и Петергоф, и все на свете, он был уверен, что болота можно осушить. Как и тогда, когда он пытался строить гавани для военного флота – Таганрог, Рогервик. Шведы не решались там построить гавань, а Петр попытался. Ничего не вышло, но он был уверен, что ему это удастся. Поэтому его не пугало то, что он видел вокруг себя. Во-первых, это было населенное место, а во-вторых, он довольно успешно с природой тоже справился.

– Петербург – красивейший город, там итальянские зодчие построили великолепные дворцы. Но приходится встречать мнение о том, что эти дворцы с огромными окнами не подходили для климата, в котором построен Петербург. Дворянки в открытых платьях простужались, заболевали. Насколько идея построить такой роскошный город, с такими зданиями, была удачной, на ваш взгляд?

Яков Гордин
Яков Гордин

Это уже вопрос не столько к Петру, сколько к более поздним властителям. Все-таки город только зачинался при Петре, а вся эта мощная роскошь развивалась до николаевского царствования. Я не думаю, что это было так уж опрометчиво. С одной стороны, да, большие окна, а с другой стороны, все-таки таких сибирских морозов здесь, как правило, не наблюдается. И была достаточно эффективная система отопления, и чтобы светские дамы с их декольте прямо все помирали от простуды – это тоже не так. Представляя себя мемуаристику XIX века, последней трети XVIII, я что-то не очень помню, чтобы кто-то из известных светских дам умирал, простудившись на балу. Потому что все отапливалось, не говоря уже о том, что свечи давали достаточное тепло, их было очень много. А как тогда строить? Строить толстые стены с маленькими окнами? Это было бы странно, потому что внешний вид столицы во многом свидетельствует о состоянии государства, это мощный политический фактор. Так что в некотором роде зодчие действительно пренебрегали особенностями климата. Но и ничего катастрофического, на мой взгляд, нет. В нашей редакции, к примеру, огромные окна, это старый особняк, и мы не страдаем. Это как раз самая последняя проблема, которую нужно решать.

– Почему Петербург не удержал роль столицы после прихода большевиков к власти? Почему не вернул ее себе?

Это железнодорожный узел, это центр страны, откуда управлять ситуацией было гораздо легче, чем из Петрограда

Ну что значит – вернул? Горожане, особенно в ситуации начала 1920-х годов, когда все это было еще свежо, ничего не могли требовать от власти, потому что мы знаем, чем кончались любые протесты. Даже когда восстал Кронштадт, с ним тоже довольно быстро справились. Это же извечный вопрос – почему большевики перенесли столицу в Москву, и тут есть много разных обстоятельств. Это банальные вещи – близость немецких войск, которые наступали, это близость Финляндии, близость Прибалтики, наконец, довольно напряженная социальная ситуация в самом Петрограде. Кронштадтский мятеж произошел позже, в 1921 году, но неслучайно, это накапливалось. Поэтому это был инстинкт самосохранения для большевистской власти. Не говоря уже о том, что в ситуации Гражданской войны Москва оказалась гораздо более выгодным пунктом, потому что это железнодорожный узел, это центр страны, откуда управлять ситуацией было гораздо легче, чем из Петрограда. А вернуть потом… Знаете, как говорил тот же Пушкин, "с царем опасно вздорить", и требовать чего-то от московских большевистских властей было опасно. Когда подозревали петербургские партийные власти в сепаратизме, это кончалось пытками и расстрелами. Это все хорошо известно.

- А у кого-то из российских монархов после Петра Первого было желание вернуть столицу в Москву?

- Было такое желание у царевича Алексея, который, кстати, совершенно, вопреки нашим устоявшимся школьным представлениям, не собирался возвращать Россию в старомосковский быт. Во-первых, он сам не хотел, во-вторых, никто бы ему не позволил. Но перенести столицу в Москву он собирался, оставив Петербург торговым приморским городом. У других монархов сколько-нибудь серьезных намерений такого рода не было. Петр Второй, который умер в Москве, приехал туда, потому что там должны были праздновать его свадьбу с княжной Долгорукой, а по традиции, как и коронации, все торжественные мероприятия принято было в Москве отмечать. Но наверняка он вернулся бы обратно. Совершенно так же, как Анна Иоанновна, которая воцарилась в Москве, очень быстро вернулась в Петербург, она не осталась в Москве. Все остальные уже об этом даже и не думали.

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