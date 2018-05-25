Сайты ряда газет из США временно перестали работать в ЕС

Сайты ряда американских СМИ временно перестали работать в Европе из-за несоответствия новым правилам Евросоюза по защите персональных данных (GDPR). Об этом сообщает Би-би-си. Новый регламент вступил в силу сегодня.

В частности, проблемы возникли у сайтов газет Chicago Tribune, The Los Angeles Times и New York Daily News. При попытке зайти на сайты с территории ЕС появляется сообщение, что они недоступны для большинства европейских стран. Утверждается, что издания работают над решением проблемы.

Правила по защите персональных данных приняли в 2016 году. Теперь компании, работающие в Евросоюзе, должны получать согласие пользователей на сбор персональные данных. Сами пользователи имеют право запрашивать у поставщиков товаров и услуг свои данные, а также требовать их удаления. В случае несоблюдения правил, компаниям грозит штраф в размере до 20 миллионов евро.