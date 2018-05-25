Колобков: Россия согласна с выводами комисси МОК, но не WADA

Россия в письме исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) приняла выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмидта о манипуляциях с допингом в российском спорте. При этом Россия не признаёт результаты расследования комиссии WADA Ричарда Макларена о поддержке допинга в спорте на государственном уровне. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков.

Колобков уточнил, что в докладе Макларена содержатся "бездоказательные выводы", которые могут быть доказаны исключительно в суде.

Письмо в исполком WADA было направлено в середине мая. Помимо Колобкова, его подписали глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, и руководитель Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Содержание письма не раскрывалось.

Сегодня французское издание L'Equipe сообщило, что в письме в адрес WADA российские спортивные чиновники признали ответственность за допинговые нарушения в российском спорте.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось статуса в WADA в 2015 году. Признание выводов комиссии WADA под руководством Макларена является одним из условий восстановления РУСАДА в правах.