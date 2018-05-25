Полиция Словакии уничтожила улики на месте убийства журналиста

Полиция Словакии непреднамеренно уничтожила улики на месте гибели журналиста-расследователя Яна Куциака и его девушки 25 февраля. Об этом агентству Reuters рассказал адвокат семьи убитого Даниэль Липсик.

По словам защитника, тела убитых были перемещены с места убийства без предварительного осмотра судмедэксперта. Это привело к неправильному определению времени смерти, утверждает Липсик. Он также отметил, что полицейские должны были вызвать на место преступления более опытных следователей из Национального агентства по борьбе с преступностью. Липсик подчеркнул, что некоторые улики не были немедленно ограждены на месте преступления и были обнаружены только на фотографиях.

Reuters отмечает, что специальная прокуратура Словакии ранее признала недочёты во время первоначальных следственных действий.

Куциак работал в редакции сайта Aktuality.sk. В сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности Куциак расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. В полиции отметили, что убийство может быть связано с журналистской деятельностью Куциака.

После убийства журналиста в Словакии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Несколько членов кабинета министров, включая главу правительства Словакии Роберта Фицо, ушли в отставку.