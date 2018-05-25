Лауреатом премии Бориса Немцова за смелость стала Надежда Митюшкина

Лауреатом премии имени Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в 2018 году стала Надежда Митюшкина.

Митюшкина – член бюро федерального политсовета движения "Солидарность", организатор большинства крупных уличных акций протеста в Москве, начиная с 2011 года, включая марши памяти Немцова. Она является одним из организаторов благотворительных вечеров в поддержку политзаключенных в Сахаровском центре.

В шорт-лист премии в этом году, помимо Митюшкиной, вошли также глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, глава "Мемориала" в Чечне, политзаключенный Оюб Титиев, оппозиционер Алексей Навальный, а также координатор его калининградского штаба Егор Чернюк. Открытое голосование проходило на сайте "Новой газеты".

Впервые премия имени Бориса Немцова была вручена в 2016 году. Ее получил член политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг. В 2017 году лауреатом премии стал оппозиционный активист Ильдар Дадин. Церемония награждения проходит в Бонне.