Племянника Оюба Титиева задержали в Чечне

Племянник главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева задержан в Чечне по подозрению в хранении наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Адама Титиева задержали два дня назад.

Таким образом Кадыров прокомментировал состоявшуюся в Санкт-Петербурге встречу председателя совета "Мемориала" Александра Черкасова с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой обсуждалось дело Оюба Титиева.

"В Чечне всех очень интересует, поднял ли Черкасов в беседе с Макроном и эту тему, попросил ли содействия в освобождении племянника?", - написал Кадыров. По его словам, Адам Титиев уже "в третий раз задержан с пакетом наркотического вещества". В 2001 и 2011 годах он был осужден за хранение наркотиков, написал глава Чечни.

Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвиняют в хранении наркотиков. Сам правозащитник утверждает, что пакет с марихуаной ему подбросили при задержании. Коллеги Титиева уверены, что преследование связано с его правозащитной деятельностью.