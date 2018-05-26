Посетитель Третьяковки повредил картину "Иван Грозный и сын его Иван"

В Москве посетитель Третьяковской галереи в пятницу вечером повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". В полиции заявляют, что он разбил стекло металлическим столбиком ограждения. Злоумышленник задержан, возбуждено дело о повреждении или уничтожении объекта культурного наследия, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе галереи сообщили, что картина получила серьезные повреждения – холст порван в трех местах. Полотно изъяли из экспозиции, с ним работают реставраторы.

Картина "Иван Грозный и сын его Иван", также широко известная как "Иван Грозный убивает своего сына", была написана Репиным в 1883-1885 годах. Она вызвала гнев обер-прокурора синода Константина Победоносцева, а в последствии – и самого Александра III, и стала одной из первых картин, подвергнувшихся цензуре в Российской Империи.

Осенью 2013 года группа историков и так называемых "православных активистов" требовала убрать полотно из Третьяковской галереи, так как оно якобы содержит "клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых Царей и Цариц".