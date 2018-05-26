Суд в США не снял обвинения в даче ложных показаний с Манафорта

В США федеральный суд округа Колумбия отклонил просьбу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта о снятии обвинений в даче ложных показаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Адвокаты Манафорта утверждают, что спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет их клиента по двум делам, в основе которых лежат одни и те же факты и обстоятельства. Это нарушает пятую поправку к Конституции США. Суд постановил, что дублирование обвинений не оказывает влияния на общую ответственность Манафорта.

Манафорта и экс-советника президента США Рика Гейтса обвиняют в работе на территории США в качестве незарегистрированных агентов влияния иностранного государства, лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в незаконных финансовых операциях с зарубежными счетами. Гейтс признал свою вину. Манафорт - нет. Судебный процесс над Манафортом начнется 24 июля. Дело Манафорта и Гейтса ведёт Роберт Мюллер, расследующий вероятное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.