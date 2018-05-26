СМИ: лидеры Южной Кореи и КНДР встретились для обсуждения встречи с Трампом

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в приграничной зоне для обсуждения саммита Северной Кореи и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

По данным агентства, переговоры лидеров двух стран длились два часа. Предполагается, что президент Южной Кореи объявит о результатах встречи с северокорейским лидером в воскресенье.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре. 24 мая глава Белого дома заявил, что она не состоится. Причиной такого решения стали недавние недружественные заявления со стороны Северной Кореи. В Госдепартаменте США также отметили, что в последние дни Вашингтон не получал ответа Пхеньяна на свои неоднократные запросы о подготовке встречи.

Северная Корея выразила озабоченность односторонней отменой переговоров. В КНДР заявили, что, несмотря на решение Дональда Трампа, готовы продолжать диалог.

Вчера президент США объявил о перезапуске диалога с Пхеньяном и заявил, что переговоры, назначенные на 12 июня, все еще могут состояться.