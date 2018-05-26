WSJ: спецпрокурор США изучает доклад о манипуляциях на выборах

Спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает доклад частной израильской разведывательной фирмы Psy-Group. Документ содержит информацию о манипулировании мнением пользователей соцсетей во время президентской избирательной кампании в США в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание утверждает, что Psy-Group связана с израильскими спецслужбами.

По информации The Wall Street Journal, доклад был подготовлен вскоре после выборов в США 2016 году. В нем описываются варианты использования социальных сетей, ботов и фальшивого контента, которые якобы помогали активизировать сторонников Дональда Трампа.

Источник, близкий к Psy-Group, в беседе с The Wall Street Journal сообщил, что документ является типовым анализом. При этом он не уточнил, является ли доклад реальным анализом или же он основан на теоретических предположениях.

Представители Роберта Мюллеры отказались от комментариев, отмечает газета.

Недавно стало известно, что президент США поручил министерству юстиции проверить информацию в прессе о том, что ФБР тайно следило за его предвыборным штабом, внедрив туда своего агента.

В середине сентября 2017 года компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Тогда же стало известно, что в социальной сети обнаружили связь между российской "фабрикой троллей" и вмешательством России в американские выборы. В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. В соцсети утверждают, что рекламу могли увидеть в США около 10 миллионов человек. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.