Собянин намерен вновь выдвинуться в мэры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении баллотироваться на должность главы российской столицы на новый пятилетний срок. Выборы пройдут 9 сентября.

О своем решении Собянин сообщил на празднике в честь годовщины проекта "Активный гражданин" в парке имени Горького, передает агентство "Москва". Пока неясно, выдвинется ли он от "Единой России" или будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

О намерении участвовать в выборах мэра Москвы ранее сообщили оппозиционеры Илья Яшин и Дмитрий Гудков, а также журналист Антон Красовский. Своих кандидатов выдвинут и "Яблоко" и КПРФ. Для того, чтобы быть допущенным к выборам, кандидатам, однако, необходимо пройти так называемый "муниципальный фильтр".

Собянин стал мэром Москвы в 2010 году, после того как Юрий Лужков был отправлен в отставку. В 2013 году он победил на выборах мэра, набрав чуть более половины голосов. Его основным соперником тогда был Алексей Навальный.