В Туркмении вышел на свободу корреспондент Радио Свобода

Корреспондент туркменской службы Радио Свобода (Радио Азатлык) Сапармамед Непескулиев, осужденный в Туркмении к трем годам заключения, вышел на свободу, отбыв срок.

Как сообщает Радио Азатлык, Непескулиев был освобожден 19 мая. По данным источников, у журналиста серьезные проблемы со здоровьем.

Непескулиева арестовали в июле 2015 года и осудили за хранение трамадола, медицинского препарата, запрещенного в Туркменистане. Международные правозащитные организации считают обвинения против него сфальсифицированными и призывали освободить журналиста.

Непескулиев был автором критических репортажей о жизни в Туркмении. По версии организации "Репортеры без границ", эта страна занимает 178-е место в рейтинге свободы слова из 180. Преследованиям в ней подвергались и другие журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода.