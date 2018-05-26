Сотрудники Белого дома едут в Сингапур для подготовки саммита с КНДР

Из Соединенных Штатов в Сингапур отправляется группа сотрудников Белого дома и Государственного департамента - для подготовки возможной встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Сообщения об этом подтвердила пресс-секретарь Белого дома. Сообщается, что в Сингапур отправится около 30 американских чиновников.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном, на которой должна обсуждаться северокорейская ядерная программа, была намечена на 12 июня. Однако 24 мая президент США объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий же день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня все еще может состояться.

В субботу в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Об этой встрече не сообщалось заранее. Подробности пока не известны. Сообщается, однако, что главной ее темой стал возможный будущий саммит США и КНДР.