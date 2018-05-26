В Грузии отметили столетний юбилей "Первой республики"

В Тбилиси торжественно отметили столетие провозглашения Грузинской демократической республики. Для участия в праздничных мероприятиях по случаю столетнего юбилея провозглашения "Грузинской демократической республики" в Тбилиси прибыл председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер а также президенты Армении, Литвы, Латвии, Польши, Словакии и Финляндии.

Накануне литовские власти решили отныне официально именовать Грузию по самоназванию - Сакартвело. В свою очередь, президент Грузии Георгий Марговелашвили сообщил президенту Литвы Дале Грибаускайте, прибывшей в грузинскую столицу, что правительство Грузии приняло аналогичное решение и отныне в официальных документах будет называть балтийскую страну не иначе как Лиетува.

На Площади свободы в Тбилиси состоялся смотр военных подразделений грузинской армии и американских военных инструкторов, занятых в совместном тренировочном центре НАТО-Грузия, который уже несколько лет функционирует в Крцаниси - недалеко от столицы.

Президенты и главы государств присутстствовали на церемонии принесения присяги военнослужащими, а затем наблюдали за постановкой сцены провозглашения независимой республики во дворце на проспекте Руставели, где 26 мая 1918 года видный деятель российского социал-демократического движения Ноэ Жордания провогласил демократическую республику, которая в феврале 1921 года пала под натиском Красной армии.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, в ходе совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии, заверил Жана Клода Юнкера в неизменном стремлении своей страны интегрироваться в Евроатлантические структуры, в частности в НАТО. В свою очередь Юнкер, от имени Еврокомиссии, заверил руководство и народ Грузии в неизменной поддержке, назвав в качестве конкретного примера поддержки отмену визового режима для граждан Грузии.