Премьер Ирландии: легализация абортов – "мирная революция"

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал "мирной революцией" результаты референдума по вопросу о легализации абортов, который прошел в стране накануне.

Согласно официальным данным подсчета голосов на подавляющем большинстве участков, за отмену поправки к конституции, запрещающей аборты, проголосовали около 67 процентов ирландцев, против – 33 процента. Явка превысила 65 процентов.

В твиттере Варадкар, который поддерживал легализацию абортов, назвал итоги голосования "великим актом демократии".

Самое высокое число сторонников проголосовавших за в столице Ирландии – Дублине. Там за отмену запрета высказались почти 80 процентов.

По итогам референдума будут легализованы аборты до 12-й недели беременности без дополнительных условий. Министр юстиции Чарли Фланган назвал референдум "еще одним большим шагом из темного прошлого".

Сейчас закон о прерывании беременности в Ирландии один из самых строгих в мире. Помимо прочего в стране запрещена продажа противозачаточных таблеток. Аборты в стране разрешены, только если беременность угрожает здоровью и жизни женщины. В противном случае ей грозит 14 лет тюрьмы.

Ежегодно более 3000 ирландок выезжают в Великобританию для прерывания беременности. В период между 1980 и 2016 годами аборт за пределами Ирландии сделали 170 тысяч женщин.

Аборты остаются под запретом в Северной Ирландии, которая является частью Великобритании.