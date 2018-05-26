Абэ хочет мирного договора с Россией "при нынешнем поколении"

Япония стремится к тому, чтобы заключить мирный договор с Россией еще при жизни нынешнего поколения. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Москве.

Путин сказал, что решение проблемы мирного договора "должно отвечать интересам обеих стран и поддерживаться их народами".

Оба лидера сказали, что обсудили выполнение ранее достигнутых договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Во второй половине года Курилы должна посетить японская бизнес-миссия.

Проблема статуса четырех южных островов Курильской остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Россия настаивает на своем суверенитете над островами. Япония заявляет о своих правах на них.

Ранее Абэ принял участие в Петербургском экономическом форуме, а в субботу вместе с Путиным провел сеанс связи с японским и российским космонавтами на Международной космической станции.