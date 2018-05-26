В Киеве проходит финал футбольной Лиги чемпионов

В столице Украины Киеве в субботу вечером проходит финал европейской Лиги чемпионов по футболу. В Киев прибыли десятки тысяч болельщиков команд, вышедших в финал - английского "Ливерпуля" и испанского "Реала" (Мадрид).

Болельщики перед финалом гуляли по центру Киева, каких-либо серьезных инцидентов в субботу не зафиксировано. За последние сутки в столицу Украины прилетели 43 чартерных рейса из Мадрида и Ливерпуля. При этом несколько рейсов из Ливерпуля пришлось отменить из-за загруженности киевского аэропорта. Всего в аэропорты Киева прибыли, по оценкам украинских пограничников, более 20 тысяч болельщиков.

Матч проходит на Олимпийском стадионе. Киев впервые принимает финал Лиги чемпионов.

Украинские активисты вывесили на здании Дома кино англоязычный баннер с призывом к освобождению режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской колонии. "Одна из целей вывешивания баннера - привлечь внимание иностранных болельщиков к голодовке Олега Сенцова, который объявил ее незадолго до начала Чемпионата мира по футболу в России", - отметили активисты. Однако представители управления Киевской городской администрации по рекламе заставили их на какое-то время снять баннер.

Он был вновь вывешен только спустя несколько часов. Активисты намерены обратиться к мэру Киева Виталию Кличко с призывом разобраться в ситуации - сообщает "Украинская правда".