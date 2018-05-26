В Петербурге задержаны активисты за плакаты на английском

В Петербурге задержаны трое активистов штаба Алексея Навального. Они стояли с плакатами на английском языке на Исаакиевской площади в центре города у гостиницы "Англетер", где живет часть зарубежных участников Петербургского международного экономического форума.

На плакатах, выполненных в стилистике биллбордов из фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури", говорилось о нарушениях прав человека в России.

Плакаты на английском языке были у Алексея Шигина, Юлии Макаровой и Даниилы Гороховского. Их и задержали. Трех других активистов, которые держали плакаты на русском языке, не тронули.

Как сообщает "Медиазона", объясняя причину задержания, полицейские сказали, что не знают английский язык, поэтому в отделе полиции хотят перевести плакаты и проверить их на экстремизм.