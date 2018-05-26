К Меркель обратились с призывом спасти Олега Сенцова

Более трехсот деятелей культуры и публичных интеллектуалов из Германии, Украины, России и других стран подписали открытое письмо к федеральному канцлеру Германии Ангелы Меркель и министру иностранных дел Германии Хайко Маасу с призывом сделать все возможное для спасения объявившего голодовку в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова.

Письмо, в частности, подписали два лауреата Нобелевской премии, депутаты Европарламента и Бундестага, а также режиссеры, писатели, университетские преподаватели, правозащитники. В числе подписавших Светлана Ганнушкина, Юрий Андрухович, Сергей Лозница, Сергей Жадан.

В письме, полный текст которого приводит Colta.ru, говорится, в частности:

"14 мая 2018 года Олег Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. <...> Учитывая серьезность сложившейся ситуации, мы не можем закрывать не нее глаза. Олег Сенцов не должен стать жертвой российского политического правосудия. Мы призываем вас сделать всё возможное для того, чтобы спасти жизнь Олегу Сенцову и способствовать освобождению всех украинских политзаключенных". Там же подчеркивается, что "время от времени пресса публикует сообщения о возможности обмена пленными между Украиной и Россией и предполагаемые «обменные списки». Переговоры идут очень медленно, нет открытой информации ни о достигнутом компромиссе, ни о 64 украинских политзаключенных, всё еще находящихся в российских тюрьмах".

Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в аннексированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов - Сенцов к 20, Кольченко к 10 годам лишения свободы. Обвинения Сенцов отвергает.