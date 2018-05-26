Эрдоган: Турция получила от России скидку на газ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия согласилась предоставить Турции скидку на газ, поставленный в 2015 и 2016 году. Общая сумма скидки, по словам Эрдогана, составит около 1 миллиарда долларов.

Выступая на предвыборном митинге в Эрзуруме, Эрдоган подчеркнул, что Россия первоначально отказалась предоставить скидку, из-за чего Турция обратилась в международный арбитраж. В результате было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процентов за газ, поставленный в 2015 и 2016 годах.

"Газпром" пока не комментирует заявление Эрдогана.

В конце 2015 года отношения между странами серьезно обострились после того, как Турция сбила российский военный самолет, нарушивший турецкое воздушное пространство у границы с Сирией. Россия ввела ограничения на поставки продукции из Турции. Впоследствии отношения нормализовались, продолжилось сооружение нового газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря.