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Израиль нанёс авиаудар по позициям "Хамаса" на юге Газы

Акция протеста в секторе Газа, 14 мая 2018 года

Истребители армии обороны Израиля нанесли удар по позициям радикального палестинского движения "Хамас" на юге сектора Газа. Незадолго до этого несколько жителей Палестинской автономии пытались пересечь израильскую границу и сломать забор безопасности. Авиаудар стал ответом на эти действия, говорится в сообщении израильских военных.

23 мая израильская авиация нанесла удар по позициям "Хамаса" и по нескольким военным объектам. Военные Израиля тогда заявляли, что обстрел производился в ответ на прорыв через границу группы палестинцев.

В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля и сектора Газа с 30 марта погибли более 100 палестинцев. 60 человек убиты в стычках 14 мая, во время акции протеста жителей Палестинской автономии против переноса посольства США в Иерусалим. Протестующие жгли покрышки и кидали камни и тяжёлые предметы в солдат. Палестинцы обвинили израильтян в применении боевого оружия для подавления мирной акции протеста. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой и возложил вину за происходящее на "Хамас".

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