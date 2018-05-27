США предупреждают Сирию не отступать от условий перемирия

Соединенные Штаты довели до сведения президента Сирии Башара Асада, что предпримут "твердые и надлежащие меры" в ответ на любые действия его армии против повстанческих отрядов, действующих на юге страны.

Государственный департамент выразил беспокойство в связи с появившимися сведениями, что сирийская армия, вытеснившаяна днях повстанцев из предместья Дамаска, готовит операции в зоне перемирия недалеко от границы с Иорданией и Израилем.

США, Россия и Иордания договорились в прошлом году о создании зон деэскалации на юго-западе Сирии с тем, чтобы заморозить географию конфликта. Госдепартамент предостерег Асада от "каких-либо шагов, которые могут расширить эту географию".

В США и Израиле растет обеспокоенность усиливающимся вмешательством Ирана в сирийскую войну на стороне Асада. Израиль протестует против сосредоточения иранских формирований вблизи Голанских высот.