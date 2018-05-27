В Сирии погибли четверо российских военных

Четверо российских военных погибли в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом заявило министерство обороны России, пишет РИА Новости. Там уточнили, что два военных советника погибли во время атаки, двое – умерли в госпитале. Ранения получили еще трое военнослужащих. Они находятся в больнице.

Ведомство утверждает, что военнослужащие попали под обстрел, когда пытались отбить атаку сразу нескольких вооружённых группировок. О каких именно группировках идёт речь, российское военное командование не уточняет, но говорит о 43 погибших.

Все погибшие военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Российские военные оказывают поддержку армии президента Башара Асада. Москва утверждает, что помогает Дамаску противостоять террористической группировке "Исламское государство" и другим радикалам. Всего, по официальным данным Минобороны России, за время операции в Сирии погибли более 80 российских военных. Последним официально подтвержденным случаем стала катастрофа истребителя СУ30-СМ в начале мая, когда Россия потеряла двоих пилотов. В марте разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Тогда погибли 39 человек – в основном офицеры российской армии.

Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

