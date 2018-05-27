Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Александр Винник готов сотрудничать с российским следствием

Александр Винник

Арестованный в Греции россиянин Александр Винник готов предстать перед судом только в России и хочет сотрудничать со следствием. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал адвокат Тимофей Мусатов. Он отметил, что Винник "идеологически с Россией" и "не приемлет ту систему ценностей, которая распространена в Америке".

Винника арестовали в Афинах в июле прошлого года. Россиянина обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Его экстрадиции добиваются Россия и США. Запрос американской стороны в октябре удовлетворил суд города Салоники, однако окончательное решение остается за министром юстиции Греции. В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание четырёх миллиардов долларов, в России — 600 тысяч рублей.

В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG