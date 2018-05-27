В США умер американский астронавт Алан Бин

В США Умер Алан Бин – американский астронавт, побывавший на Луне. Ему было 87 лет.

Бин был военным лётчиком. Его отобрали в отряд астронавтов NASA. Бин участвовал в миссии "Аполло-12" и стал четвертым человеком, ступившем на поверхность Луны в 1969 году. В 1973 году Бин возглавил вторую космическую экспедицию NASA к орбитальной станции Skylab. Всего он провел в космосе почти 70 дней.

В 80-х годах Бин ушел из NASA и занялся рисованием. Темой его картин был космос. Директор NASA Джим Брайденстайн назвал Бина первооткрывателем, который раздвигал границы.