The Telegraph: Великобритания не покинет Евросоюз

Правительство Великобритании выделило избирательной комиссии более одного миллиона долларов на выборы Европарламент в 2019 году. Об этом сообщает The Telegraph.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. Великобритания должна покинуть Евросоюз за два месяца до этого — 29 марта. The Telegraph отмечает, что выделенные средства говорят о том, что Великобритания так и не покинет ЕС.

В избирательной комиссии заявили, что Лондон выделил средства в качестве меры предосторожности в том "маловероятном случае", если выборы в Европарламент всё-таки будут проходить на территории королевства.

В марте Лондон и Брюссель согласовали условия переходного периода по выходу Великобритании из ЕС. Транзитный период продлится с 29 марта 2019 года до 31 декабря 2020 года.

Великобритания гарантировала гражданам Евросоюза, которые въедут в страну после 29 марта 2019 года, такие же права, как и тем, кто приехал до Брекзита. При этом приехавшие должны будут встать на учёт в МВД.

В переходный период Великобритания сможет заключать собственные торговые сделки и одновременно выполнять торговые соглашения с Евросоюзом.

Летом 2016 года жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза. Соединенное Королевство присоединилось к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет.