"Бунд физкека". Студенты и преподаватели недовольны реформой в ВУЗе

В Московском физико-техническом институте (Физтехе) проводится реорганизация. Ректор Николай Кудрявцев планирует упразднить разделение МФТИ на факультеты, заменив их так называемыми физтех-школами. Это вызвало открытые протесты в вузе. Администрация МФТИ заявила Радио Свобода, что пытается наладить диалог с недовольными.



Школы вместо факультетов



– Решение о создании физтех-школ не принималось конференцией преподавателей – хотя это важнейшее изменение в структуре Физтеха, оно не согласовывалось ни со студентами, ни с педагогическим коллективом. Это волюнтаристское решение ректората, которое продавливают в течение двух лет, – рассказывает Андроник Арутюнов, сопредседатель Всероссийского независимого профсоюза "Университетская солидарность" и преподаватель МФТИ.

Процесс создания физтех-школ начался с весны 2016 года. Ректорат МФТИ мотивировал это решение необходимостью повышения управляемости вуза – в Физтехе обучается шесть тысяч студентов. До весны нынешнего года работу 11 факультетов МФТИ координировали шесть физтех-школ. Физтех-школа Радиотехники и компьютерных технологий была создана на базе одноименного факультета, остальные школы объединяют по два факультета каждая.

Протесты в Физтехе нынешней весной начались после того, как появилось распоряжение ректората: уже в этом году набор студентов на первый курс будет осуществляться не на факультеты, а сразу в физтех-школы – в этом студенты и преподаватели видят фактическое упразднение факультетов. Это решение вызвало неразбериху в вузе.

– Заведующие кафедр, с которыми я говорил, знают какие-то обрывочные сведения, но даже они не понимают, как в следующем учебном году будет организована структура лекций, – говорит профессор кафедры высшей математики МФТИ Максим Балашов.

Непонятно, как эти факультеты могут прийти к согласию хотя бы по курсам

– Школа прикладной математики и информатики объединяет факультет Управления и прикладной математики и факультет Инноваций и высоких технологий. На факультете Управления и прикладной математики требуются очень серьезные математические дисциплины, изучается моделирование, нужен курс уравнений матфизики. Факультет Прикладной математики и информатики в основном готовит программистов или математиков, работающих в других областях. Курс уравнений матфизики из своей программы они убрали. Непонятно, как эти факультеты могут прийти к согласию хотя бы по курсам, – приводит пример он.

– У разных факультетов – общежития разного качества. На одних факультетах дают небольшие квартиры, а у кого-то – комнаты без кухонь. В физтех-школы входят факультеты с "хорошими" и "плохими" общежитиями. Непонятно, как удастся расселить студентов в будущем учебном году, чтобы никого не обидеть. Кроме того, к декану можно подойти, поговорить с ним о каких-то мелких проблемах. С руководителем физтех-школы, отвечающим за тысячу студентов, это сделать будет явно сложнее, - отмечает Семен С., администратор студенческой группы во "ВКонтакте" "Физкек". Он попросил Радио Свобода не публиковать свое настоящее имя.

Преподаватели и студенты МФТИ считают, что при замене факультетов – со сложившейся за десятки лет репутацией – на неизвестные физтех-школы, многие сильные старшеклассники откажутся от поступления в МФТИ.

– Школьники-олимпиадники знали, что такое, например, факультет Общей и прикладной физики. Сейчас это размывается, школьникам будет проще пойти на Физфак в МГУ, чем в этом разбираться, – отмечает администратор "Физкека".



От мемов к протесту

Свою нынешнюю деятельность "Физкек" называет "бундом" – отсылая к слову "бунт" и аллюзии к революционным организациям начала XX века

У "Физкека" во "ВКонтатке" почти 15 тысяч подписчиков. До недавнего времени группа была посвящена физтеховскому юмору – в стилистике, характерной для "ВКонтакте" – а с мая "Физкек" координирует недовольных студентов. Свою нынешнюю деятельность "Физкек" называет "бундом" – отсылая к слову "бунт" и аллюзии к революционным организациям начала XX века."Физкек" провел опрос своих подписчиков, в котором приняли участие 520 человек (чуть менее десятой части студентов МФТИ), его участники также высказались против упразднения факультетов.

Помимо замены факультетов на школы, "Физкек" опубликовал список других претензий к ректору МФТИ Николаю Кудрявцеву. Усиление проверок пожарной безопасности после пожара в "Зимней вишне" привело, по оценке "Физкека", к неправильным выводам: "Пожарные обходы проводятся для галочки (не проверяются даже датчики), учебные тревоги, участившиеся до безумия, своим бессмысленным визгом приведут к тому, что никто никогда не поверит в то, что что-то горит, даже если это на самом деле будет гореть, а закрытие курилок приводит к тому, что студенты курят в собственных комнатах (благо, датчики нигде не работают), в которых курить гораздо пожароопаснее".

В общежитиях везде стоят камеры. Почему их нельзя поставить и в учебных корпусах, никто не понимает

Студентам не нравится, что администрация ограничивает по ночам доступ в так называемые "боталки" – учебные комнаты, в которых студенты, живущие в общежитиях, готовятся к семинарам и зачетам.

– Администрация говорит, что в "боталках" ночью бывают какие-то происшествия. Например, были случаи взлома автоматов, в которых продают газировку. Но в общежитиях везде стоят камеры. Почему их нельзя поставить и в учебных корпусах, никто не понимает", – недоумевает Семен С.

Администрация вуза также пытается закрыть доступ в общежития студентов, у которых имеются задолженности по их оплате. "Физкек" считает это незаконным.

Студентам даже обещали пару дней не учитывать прогулы, чтобы "не портить статистику" на участке

Также студенты припоминают ректорату просьбы в марте нынешнего года на президентских выборах "голосовать за традиционного кандидата в МФТИ", и предложение ехать голосовать по месту жительства, если студент хочет голосовать за других кандидатов. Студентам даже обещали пару дней не учитывать прогулы, чтобы "не портить статистику" на участке в МФТИ.

Что крайне нехарактерно для России, студенты МФТИ решились на открытые протесты, которые начались в середине мая. Семен С. рассказал Радио Свобода, что начался "бунд" с вывешивания трех баннеров на ограде МФТИ: "На выборах проголосовали за "традиционного кандидата", "Боталки закрыты", "Как же так, ректор Кудрявцев?"

Баннеры были сняты в течение часа. Теперь участники "бунда" клеят в МФТИ, а также в московском метро наклейки "Как же так, ректор Кудрявцев?" На территории МФТИ студенты-активисты проводят одиночные пикеты против упразднения факультетов.

Кудрявцев общается с Путиным, ему виднее, а ты кто такой, чтобы что-то требовать?

Семен С. говорит, что уже были два случая, когда служба безопасности МФТИ по камерам вычисляла студентов, ведущих агитацию, и вызывала на беседы. В одном случае активисту говорили: "Кудрявцев общается с Путиным, ему виднее, а ты кто такой, чтобы что-то требовать?"

Семен С. говорит, что активисты "бунда" договорились записывать на аудио и видео все контакты со службой безопасности МФТИ.

– Разумеется, будем поддерживать студентов в их борьбе, их цели совпадают с нашими. Будем помогать студентам, если наша помощь понадобится. Мы очень рады, что наши студенты понимают проблемы Физтеха. Это внушает надежду, что в нашем институте только с руководством проблемы, – говорит Андроник Арутюнов.



Новая система



По мнению Арутюнова, это делается для создания авторитарной структуры управления МФТИ: по трудовому кодексу, деканы факультетов – выборная должность, а директора других образовательных структур (например, неких "школ") могут быть обычными наемными работниками, которых в любой момент можно уволить.

Опыт "Университетской солидарности" (независимый профсоюз действует в десятках вузов в разных регионах страны) говорит о том, что во многих вузах факультеты меняют на другие структуры, более зависимые от ректората.

Их личные перспективы в МФТИ (в связи с упразднением их должностей) туманны

Также в "Университетской солидарности" не исключают, что упразднение факультетов приведет в перспективе к сокращениям среди преподавателей МФТИ: в рамках школ не исключены увольнения преподавателей, которые вели на факультетах схожие дисциплины.

Известный ученый, преподающий в МФТИ – и попросивший Радио Свобода сохранить анонимность – считает эту версию несостоятельной. По его словам, деканы и так послушны ректору: в частности, не отстаивают сохранение факультетов, хотя их личные перспективы в МФТИ (в связи с упразднением их должностей) туманны.

Собеседник Радио Свобода отметил, что студенты МФТИ, помимо занятий в вузе, работают на "базовых кафедрах", открытых в профильных научных учреждениях. Распределением студентов по "базам" в МФТИ занимались факультеты. В некоторых случаях работа студентов на "базах" является фактически созданием коммерческих продуктов (например, если студент занимается программированием). С упразднением факультетов произойдет перераспределение контроля за взаимодействием студентов МФТИ и "баз". Но в чьих интересах, собеседник Радио Свобода затрудняется оценить.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев не ответил на звонки Радио Свобода в течение нескольких дней.

Кудрявцев действительно декларирует открытость к диалогу, но ответов по существу на свои вопросы протестующие пока не получили

Пресс-служба МФТИ не прислала ответ на вопрос, чем вызвано решение об упразднении факультетов, но прислала ответ проректора по учебной работе и довузовской подготовке Артема Воронова: "Сейчас по поводу ситуации с факультетами и читальными комнатами мы ведем активный диалог со студентами. 21 мая прошла встреча ректора с активом студентов, 24 мая – открытая встреча со всеми желающими. По решению этих вопросов создана комиссия с участием представителей студенчества, которая выработает консолидированную позицию".



Администратор "Физкека" Семен С. отметил в разговоре с Радио Свобода, что Кудрявцев действительно декларирует открытость к диалогу, но ответов по существу на свои вопросы протестующие пока не получили. Также Семен С. сказал, что в МФТИ много различных структур, в которых участвуют студенты, но представителей "Физкека" в какой-либо комиссии пока нет.