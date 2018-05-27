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Сторонники и противники правопопулистов вышли на марши в Берлине

Участники марша "Будущее Германии", Берлин, 27 мая 2018 года

В Берлине сегодня проходит марш, организованный ультраправым объединением "Альтернатива для Германии".

Участники шествия под названием "Будущее Германии" прошли от центрального железнодорожного вокзала в направлении Бранденбургских ворот. Одновременно в городе под лозунгом "Стоп ненависти" проходят акции противников расизма, левых объединений, и ЛГБТ-активистов.

Порядок в ходе акций обеспечивают около двух тысяч полицейских.

"Альтернатива для Германии" выступает против приёма беженцев из мусульманских стран. Ожидается, что её сегодняшний марш соберет до пяти тысяч человек. На акции их оппонентов собиралось прийти гораздо больше участников.

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