В "Мемориале" подтвердили арест племянника Титиева

В Чечне арестован Адам Титиев — племянник главы грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Сообщения об этом в воскресенье сайту ОВД-Инфо подтвердили в "Мемориале" со ссылкой на семью Титиевых.

Первым об аресте Адама Титиева в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров вечером в пятницу.

Согласно официальной версии, при личном осмотре у Адама Титиева обнаружили 120 граммов марихуаны. По информации родственников, Титиев-младший был в гостях со своим знакомым, который имеет условный срок за хранение наркотиков. При выходе из гостей Титиева-младшего задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого Адама Титиева арестовали на два месяца и поместили в следственный изолятор.

Родственники Титиева предполагают, что наркотики ему подбросили с целью провокации.

Титиев болеет менингитом, гепатитом C и туберкулезом. Кроме того, после автомобильной аварии он передвигается на костылях.

В 2001 году Адама Титиева осудили на шесть месяцев по обвинению в хранении наркотиков. В 2011 году его снова признали виновным по той же статье и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Оюба Титиева арестовали в январе по обвинению в хранении наркотиков. Сам правозащитник утверждает, что пакет с марихуаной ему подбросили при задержании. Коллеги Титиева уверены, что преследование связано с его правозащитной деятельностью.